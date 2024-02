Life is Strange und Before the Storm (iOS) bekommen ein modernes Update

Life is Strange und sein Prequel Before the Storm sind nach wie vor super Abenteuerspiele. Ein aktuelles Update macht sie noch besser!

Life is Strange: Before the Storm

Erst kürzlich hat Square Enix beide Spiele auf Mobilgeräten aktualisiert, um Unterstützung für moderne iOS-Versionen und -Geräte hinzuzufügen. Die Updates entfernten auch die soziale Integration, die in den Apps enthalten war. Beide Spiele können kostenlos mit In-App-Käufen heruntergeladen werden, um die anderen Episoden oder die komplette Erfahrung in einem Bundle freizuschalten. Dies kostet am Ende immer noch weniger als die PC- und Konsolenversionen. Ich bin neugierig, ob die Remastered-Versionen irgendwann später ihren Weg auf Mobilgeräte finden werden, aber im Moment sind schon die Originale auf dem Handy großartig.