LEGO trifft The Legend of Zelda: Wir dürfen einen Deku-Baum bauen

Ein Lego-Set basierend auf dem Deku-Baum, bekannt aus The Legend of Zelda, könnte später in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Mehr zum LEGO Deku-Baum

Das kommt von Brickmerge und 1414falconfan, zwei Lego Social-Media-Konten, die eine lange Geschichte der Enthüllung kommender Lego-Sets haben, lange bevor sie offiziell bestätigt wurden. Ein Work-in-Progress-Bild des Great Deku Tree Lego-Sets aus einem internen Dokument wurde letztes Jahr online gestellt. Dieses Dokument, das nur für bestimmte Einzelhandelspartner gedacht war, um ihr Interesse an potenziellen kommenden Sets zu beurteilen, schlug vor, dass das Set mit Link, Prinzessin Zelda und einem großen Ausstellungsstand für den Baum kommen würde. Laut Brickmerge wird das Set mit 2.500 Stücken kommen und im September 2024 veröffentlicht. Wenn das Set auf dem Konzept basiert, das zuvor gezeigt wurde, wird es wahrscheinlich auch das erste Lego Nintendo-Set sein, das traditionelle Minifiguren enthält.

Frühere Lego Mario-Sets haben eine maßgeschneiderte elektronische Figur verwendet, die auf spezielle Lego-Stücke reagiert, während die kommenden Animal Crossing Lego-Sets Figuren mit maßgeschneiderten geformten Köpfen enthalten werden. Wenn sich die Lecks als wahr herausstellen, wird der Deku-Baum Legos erstes Set sein, das auf The Legend of Zelda basiert. Lego hat Dutzende von Mario-Themen-Sets und mehrere größere Nintendo-Themen-Sets wie das Lego Nintendo Entertainment System produziert und wird Animal Crossing Lego in den kommenden Monaten veröffentlichen, aber bisher hat das Unternehmen noch nichts von Nintendos anderen großen Franchises veröffentlicht.