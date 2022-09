Lego Marvel Black Panther Set erscheint am 1.10.2022

Am 11. November 2022 erscheint die Fortsetzung der beliebten Comic-Verfilmung Black Panther und um sich gebührend auf den Kinostart einzustimmen, können sich Superheld:innen und LEGO Fans schon vorher auf die Lancierung des neuen LEGO Marvel Black Panther Sets freuen. Das Set führt in die abenteuerliche Welt von Wakanda und ist eine detailgetreue Nachbildung des Superhelden, der nach dem Zusammenbauen aus 2.961 LEGO Elementen in seiner charakteristischen Wakanda Forever Pose mit gekreuzten Armen aufgestellt werden kann.

LEGO MARVEL Black Panther (76215)

Anzahl Elemente: 2.961

Unverbindliche Preisempfehlung: 349,99 EUR | 389,00 CHF

Altersempfehlung: ab 18 Jahren

Maße: Länge 29 cm, Breite 52 cm, Höhe 46 cm

Ab dem 01. Oktober 2022 ist das Set exklusiv in den LEGO Stores und unter www.lego.com erhältlich.