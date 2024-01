LEGO Animal Crossing kann ab 20.1. in Japan vorbestellt werden

Lego wird ab dem 20. Januar 2024 in Japan Vorbestellungen für seine Animal Crossing-Themensets eröffnen. Sie werden am 1. März 2024 erscheinen.

Mehr zu LEGO x Animal Crossing

Wir wussten ja schon, dass diese Sets kommen, es gab ja eine Ankündigung dafür! Mit jedem Lego-Set können wir unser Animal Crossing-Haus oder verschiedene Gemeinschaften nachbilden. Wir können auch kleine Lego-Figuren der verschiedenen Charaktere wie Melinda erhalten. Es wird auch ein begrenztes Angebot von Monas Kürbisgarten geben, der mit Mona, einer Gießkanne, einem Zaun, einem Kürbis, einem Baum und einer Leiter geliefert wird. Dies wird ein Bonus bei Bestellungen sein, solange der Vorrat für Lego Japan reicht. Aber wir kennen den Erscheinungstermin dafür noch nicht. Es steht auch nicht im nordamerikanischen Laden, ob es als Bonus kommt oder nicht, wenn wir dort bestellen.

Als Anmerkung: Das Vorbestellungsdatum vom 20. Januar 2024 gilt für Lego Japan. Da die Veröffentlichungstermine für beide Länder jedoch gleich sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der nordamerikanische Laden an diesem Datum auch Vorbestellungen eröffnen wird. Das Animal Crossing Lego-Set rund um Melinda wird am 1. März 2024 herauskommen. Weitere neue Animal Crossing Lego-Sets, die an diesem Datum herauskommen werden, sind Julian’s Geburtstagsparty, Nook’s Cranny und Rosie’s House. Wäre das etwas für euch?