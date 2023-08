Last Epoch: Runenmaster als neue Klasse in der ONL 2023 angekündigt

Eleventh Hour Games hat im Zuge der ONL 2023 eine neue Last Epoch Runemaster-Klasse angekündigt, die mit dem Early Access Release 0.9.2 „Runen der Macht“ am 7. September live gehen wird. Die völlig neue Meisterklasse für den Magier, welche über zahllose Anpassungsmöglichkeiten verfügt, ist ein elementarer Bestandteil des Updates. Auf der gamescom 2023 im Entertainment-Bereich [Halle 10.1, Stand B-088] in Form einer spielbaren Demo zu erleben.

Was hat der Last Epoch Runemaster zu bieten?

Der Runemaster ist die dritte und letzte Meisterschaftsklasse für den Magier und erweitert die Grenzen des ARPG-Genres in Bezug auf Anpassungsmöglichkeiten und strategische Builds. Die charakteristische Fähigkeit des Runemaster, „Runenbeschwörung“, erzeugt jedes Mal eine Elementarrune, wenn Spieler:innen einen Elementarzauber wirken (einer von mehr als 15 Feuer-, Blitz- und Kältezaubern, die in der Magierklasse verfügbar sind). Die Reihenfolge und die Art der erzeugten Runen bestimmt, welcher der 40 verschiedenen Zauber bei der Aktivierung entfesselt wird. Wie jede Fertigkeit in Last Epoch hat auch die Runenbeschwörung ihren eigenen Fertigkeitenbaum mit Dutzenden von anpassbaren Knotenpunkten, um die Fertigkeit an jeden Spielstil und jeden Build anzupassen.

„Der Runemaster bietet allein mit der Fähigkeit „Runenbeschwörung“ mehr Möglichkeiten und Vielfalt als manche ARPGs mit einer ganzen Charakterklasse“, so Mike Weicker, Senior Developer bei Last Epoch. „Wir hatten in den letzten Monaten eine Menge Spaß beim Testen des Runemasters und können es kaum erwarten, zu sehen, wie die Spieler:innen reagieren.“