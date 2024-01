Lars Nysøm Salz-/Pfeffermühlenset Lagom Test: Stylish, praktisch, gut!

Als Foodie bin ich immer auf der Suche nach stylishen aber auch praktischen Küchenhelfer und so stieß ich zuletzt auf das Lars Nysøm Salz-/Pfeffermühlenset Lagom. Was ich von dem mehrfach ausgezeichneten Set halte, verrät euch mein Lars Nysøm Salz-/Pfeffermühlenset Lagom Test.

Was ist den Gründern von Lars Nysøm wichtig?

Sebastian Fritz und Patrick Fischer geben auf der offiziellen Webseite an, dass es nicht ein Argument ist, auf das man sich versteift, sondern vielmehr ein paar Eckpfeiler eingeschlagen hat, die die Basis für die gesamte Produktpallete (aktuell Mühlen, Brotdosen, Messer, Flaschen und Becher) darstellen. Das sind sie:

Aus Liebe zum Detail: Inspiriert von der klaren und geradlinigen skandinavischen Ästhetik, verwandeln wir unter dem Motto „The Simple Beautified“ funktionelle Gebrauchsgegenstände in Everyday Essentials, die Stück für Stück Schönheit in den Alltag bringen. Wasserflaschen in Trendfarben werden so zu modischen Eye-Catchern, Pfeffermühlen zu formschönen Interior-Objekten.

Minimalistisches Design: Die Produkte stellen die Schönheit einfacher Dinge in den Fokus. Klare Formen und minimalistisches Design stehen im Mittelpunkt unserer Kreationen.

Ausgewählte Farben: Es wird besonderen Wert auf zeitlose und aufeinander abgestimmte Farben, die durchgehend in der gesamten Kollektion Anwendung finden, gesetzt.

Funktionalität: Wenngleich man zeitloses Design schätzt, weiß man auch um die Bedeutung von Funktionalität. Daher steht eine perfekte Balance zwischen diesen beiden Aspekten zu erzielen im Fokus.

Erster Eindruck und Praxiserfahrungen

Das Mühlenset wirkt äußerst wertig und stylish zugleich. Erhältlich in verschiedenen Farben bzw. auch Kombinationen habe ich mich für zeitloses Schwarz entschieden. Die Mühlen sind schlicht im Design gehalten, punkten aber mit kleinen Feinheiten, wie einer matten Oberfläche, dem unaufdringlichen Schriftzug und einem Sichtfenster, um den Füllstand leicht überprüfen aber auch auf einem Blick zu sehen, was in der entsprechenden Mühle ist. Die Mühlen haben eine Höhe von 18,7cm und einen Druchmesser von 5cm. Der Mahlgrad ist von superfein bis richtig grob stufenlos verstellbar – hier der Beweis:

Mit dem Mahlergebnis des Premium-Keramikmahlwerks bin ich super zufrieden. Das Mahlen fühlt sich super einfach an und das Ergebnis ist konstant gut. Besonders praktisch fand ich auch den extra Rand beim Einfüllen vom Mahlgut. Ich kenne das von anderen – teils auch sehr hochpreisigen Mühlen -, dass man mit der Hand eine Einfüllhilfe formen muss, damit auch wirklich alles in der Mühle landet. Beim Lars Nysøm Mühlenset ist von Haus aus schon eine Erhöhung, sodass man sich schon anstrengen muss, um etwas zu verschütten.

Ebenfalls sehr praktisch erweist sich die Krümelschutz-Kappe. Manche von euch werden sich jetzt denken, dass das ohnehin klar ist, dennoch ist es noch nicht bei allen Mühlen, die ich bisher in der Hand halten durfte, so, dass man an so eine einfache Kappe denkt. Dank der Kappe bleibt das Mahlgut beim Wegräumen der Mühle auch gut verstaut und sammelt sich nicht Küchenkasterl.

Das Mühlenset wird in 99% der Fälle wohl für Salz und Pfeffer verwendet – sind es immerhin die zwei Grundgewürze, die in keiner Küche fehlen dürfen -, doch könnt ihr hier auch beispielsweise verschiedene Pfeffersorten, Anis-Sterne, Kümmel oder auch sonst was einfüllen. Eurer Kreativität bzw. eurem Geschmack sind da keine Grenzen gesetzt. Ohne auch nur eine Sekunde nachdenken zu müssen, wie die Mühlen verwendet werden könnten oder wo oben und wo unten ist, weiß man dank der Designsprache und der einfachen Handhabung sofort, welcher Deckel für das Nachfüllen und welcher für das Verwenden der Mühle geöffnet werden muss.

Ehre wem Ehre gebührt

Ich habe nun schon mehrmals den Faktor Design angeführt, der definitiv einen subjektiven Teil Meinung enthält. Deshalb möchte ich hier auch noch erwähnen, dass die Designsprache des Unternehmens offenbar nicht nur mich anspricht. Immerhin hat das Mühlenset bereits einige Designpreise abgestaubt (z.b. German Design Award Special 2022, iF Design Award Gewinnner 2022, reddot Winner 2021).

Bevor ich zum Fazit komme, hier noch ein offizielles Unboxingvideo: