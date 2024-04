Länger leben, später altern ist das Motto des My Mayr Med Resorts

Länger leben, später altern – das wünschen wir uns doch alle. Im MY MAYR MED Resort in Bad Birnbach steht hierfür der renommierte Anti-Aging- und Präventionsmediziner Dr. med. Roger Eisen mit seiner Expertise zur Verfügung. Er und sein Team zeigen Wege, wie körperliche Alterungsprozesse beeinflusst werden können.

Das MY MAYR MED Resort ist ein spezialisiertes Gesundheits- und Wohlfühlresort. Fundierte Anti-Aging-Strategien sind Teil des exklusiven Programms an diesem Kraftort, der die Gesundheit und Lebenskraft in den Mittelpunkt stellt. Experten kümmern sich um die Grundpfeiler eines langen, vitalen Lebens: Die richtige und bewusste Auswahl von Nahrungsmitteln, eine sinnvolle Bewegung und mentale Gesundheit. Therapeutische Maßnahmen, die den Energiehaushalt der Zellen verbessern, sind Teil der Strategie. „Besonderes Augenmerk richten wir dabei auf die Kraftwerke unserer Zellen, die Mitochondrien. Diese sind der Motor aller Lebensvorgänge“, so Dr. Eisen. Vitale Mitochondrien ermöglichen, viele Jahre länger leistungsfähig zu bleiben.

Das MY MAYR MED Resort hat es sich mit seinen MY MAYR Anti-Aging-Programmen zur Aufgabe gemacht, Wege zur Vorbeugung von gesundheitlichen Risiken, Steigerung der Vitalkräfte und Beeinflussung der körperlichen Alterungsprozesse aufzuzeigen. Die Programme dauern 6 Nächte und werden in den Varianten „Basic“ (1.864 Euro p. P.), „Plus“ (2.234 Euro pro Person) und „Premium“ (2.824 Euro p. P.) angeboten.

In dem exklusiven Resort erwartet ein kompetentes Ärzte- und Expertenteam Gäste, die ein neues Lebensgefühl entwickeln möchten. Hier kann man ankommen, auftanken und sich ausruhen. Das Gesundheitszentrum im Haus geht Hand in Hand mit exklusiver Wellness, mit Physiotherapie, Kosmetik, Spa und Fitness. Ein Gesamtkonzept, das sich voll und ganz der Gesundheit und der Entspannung widmet.