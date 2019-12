Kriegsdrama 1917 startet am 16.1.2020 im Kino

Universal Pictures bringt am 16.1.2020 Sam Mendes‘ Kriegsdrama 1917, in dem er den Ersten Weltkrieg aus einem modernen Blickwinkel beleuchtet, in die heimischen Kinos.

Worum geht’s?

1917 ist ein überwältigendes Kinoerlebnis, das es so noch nicht gegeben hat. Ausnahmeregisseur und Oscar-Preisträger Sam Mendes (Beste Regie für das fünffach Oscar-gekrönte Meisterwerk American Beauty sowie Regisseur der letzten beiden James-Bond-Abenteuer Skyfall und Spectre) inszeniert in seinem neusten Film 1917 in einer One-Shot Aufnahme, die höchst riskante Mission zweier Soldaten in Echtzeit. Es gibt keinen Schnitt, keinen Raum für Fehler – das Ergebnis ist an Eindringlichkeit kaum zu übertreffen.