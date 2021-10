Kratos erobert den PC: God of War erscheint 2022

Nach fast einem ganzen Jahr der Spekulationen und Hoffnung ist God of War nun endlich auf Steam gelistet. PC-Spieler:innen, haut rein!

Über God of War auf PC

Sonys Geschichte von olympischen Halbgöttern, nordischen Gottheiten und der Vaterschaft von Prüfungen und Drangsal ist jetzt endlich auf Steam gelistet. Das Team sagt dazu: “Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass God of War (2018) am 14. Januar 2022 auf den PC kommen wird! Wir alle im Santa Monica Studio waren erfreut über die immense Unterstützung und Leidenschaften, die Fans der God of War-Serie seit ihrer Veröffentlichung im neuesten Kapitel der Geschichte von Kratos gezeigt haben. Seit August 2021 wurden 19,5 Millionen Kopien für God of War für PlayStation 4 verkauft, und wir können es kaum erwarten, diese Erfahrung mit einer ganz neuen Gruppe von Spieler:innen auf dem PC zu teilen.”