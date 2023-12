Kostenloses Cyberpunk 2077 Update 2.1 kommt am 5.12.2023

CD PROJEKT RED kündigte das kostenlose Cyberpunk 2077 Update 2.1 an, welches am 5. Dezember für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht wird. Am gleichen Tag erscheint auch die Ultimate Edition (wir berichteten).

Was erwartet euch?

Mit dem Update 2.1 für Cyberpunk 2077 (hier geht’s zu unserem Test) bekommt ihr mehrere aufregende Ergänzungen zu den Erfahrungen, die euch Night City bereits bietet. Dazu gehört vor allem ein stadtweites, voll funktionsfähiges NCART-Metro-System, mit dem man sich in der gefährlichsten Megalopolis der dunklen Zukunft entspannt fortbewegen kann – und auf dem Weg dorthin die schönsten Aussichten genießt. Radioport, ein weiteres neues Feature, ermöglicht es den Spielern, die hochwertige Musikauswahl der Radiosender von Cyberpunk 2077 optional auch außerhalb ihrer Fahrzeuge zu genießen – zum Beispiel während eines ruhigen Spaziergangs durch das Stadtzentrum. Auch neue, romantische Treffen mit Partnern und Partnerinnen sind möglich, denn nach dem Update 2.1 können Spieler:innen ihre Partner:innen im Spiel einladen, um gemeinsam Zeit in Vs Apartment Zeit zu verbringen.