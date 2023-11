Episches RPG Cyberpunk 2077: Ultimate Edition erscheint am 5. Dezember 2023

In bereits zwei Wochen wird CD PROJEKT RED die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlichen.

Mehr zu Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition vereint alle Geschichten der dunklen Zukunft in einem ultimativen Paket – mit Keanu Reeves als Johnny Silverhand und Idris Elba als Solomon Reed. Das Spiel wird sowohl digital als auch in einer physischen Version erhältlich sein – die erste physische Ausgabe von Cyberpunk 2077 für aktuelle Konsolen. Dabei handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel, das zwei mächtige Abenteuer enthält: das Basisspiel Cyberpunk 2077, das in der düsteren Zukunft von Night City spielt, und Phantom Liberty, eine Spionage-Thriller-Geschichte, die im Bezirk Dogtown angesiedelt ist.

Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von V, einem Cyber-Söldner, und begeben sich in einen Überlebenskampf voller storydefinierender Entscheidungen, actiongeladenem Gameplay und unvergesslicher Charaktere, darunter Rockerboy Johnny Silverhand (gespielt von Keanu Reeves) und FIA-Schläferagent Solomon Reed (gespielt von Idris Elba). Diese Version ist der perfekte Weg, um wirklich jede Geschichte der dunklen Zukunft zu erleben – sie enthält auch das Update 2.0, das viele Spielsysteme überarbeitet hat sowie dynamische Fertigkeitsbäume, rasante Fahrzeugkämpfe, eine verbesserte Feind- und Polizei-KI, neue Waffen, Fahrzeuge und Kleidung hinzufügt. Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition wird ab dem 5. Dezember digital erhältlich sein. Die Veröffentlichung der physischen Version im deutschsprachigen Raum ist für den 8. Dezember über lokale Händler geplant.