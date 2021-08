Kostenlose WarioWare: Get It Together Demo ab sofort erhältlich

Ab 10. September ist Action angesagt, wenn WarioWare: Get It Together! für die Nintendo Switch erscheint – wer nicht solange warten will, kann schon jetzt die kostenlose Demo ausprobieren. Darin helft ihr Wario und seiner Crew, sich durch eine Welt voller Mikrospiele zu kämpfen. Doch dieses Mal ist er nicht alleine – erstmals in der Serie könnt ihr dabei in die Rollen verschiedener Charaktere aus dem WarioWare-Universum schlüpfen. Mit diesen dürft ihr euch an einer Vielzahl unterschiedlicher Spielmodi versuchen, die mit jeder Menge abgefahrener Herausforderungen aufwarten. Was euch erwartet, erklärt euch Wario im folgenden Übersichtstrailer: