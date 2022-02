Kostenlose Rogue Command Demo bis 28.2.2022 auf Steam verfügbar

Gute Nachrichten vom Entwicklerteam feneq – Das zweiköpfige Team aus dem beschaulichen Wölfersheim in der Nähe von Frankfurt am Main serviert euch eine kostenlose Rogue Command Demo, die ihr via Steam bis zum 28.2.2022 im Zuge des Steam Next Fests ausprobieren könnt. Das Spiel ist ein kurzweiliges und äußerst spaßiges Spiel für alle RTS-Fans und vereint klassische Echtzeitstrategie mit Roguelike sowie Deckbuilding. Damit erwarte euch ein laut eigenen Angaben abwechslungsreiches Einzelspielererlebnis.

Worum geht’s?

Im Titel errichten Spieler eine Basis, sammeln Ressourcen und nutzen abgefahrene Kombos, die ihnen bei den unterhaltsamen Scharmützeln immer wieder aus dem Schlamassel helfen. Aber: Jeder Run auf den prozedural generierten Schlachtfeldern ist anders und erfordert eine neue ausgeklügelte Strategie, um die gegnerischen Robo-Armeen niederzustrecken.