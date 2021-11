Kostenlose Big Brain Academy: Kopf an Kopf Demoversion verfügbar

Wer ist das Superhirn im Freundeskreis und in der Familie? Das könnt ihr ab sofort mit der kostenlosen Big Brain Academy: Kopf an Kopf Demoversion, die ab sofort im Nintendo eShop erhältlich.

Was hat die Big Brain Academy: Kopf an Kopf Demoversion zu bieten?

In der Demoversion können Spieler:innen ihre grauen Zellen bereits in den drei Kategorien „Piktura“, „Vision“ und „Algebra“ auf die Probe stellen. Die Vollversion beinhaltet noch weitere Herausforderungen, auch in den Bereichen „Memoria“ und „Analyse“.

Der Multiplayer-Modus kann ebenfalls bereits vorab ausprobiert werden. Bis zu vier Spieler:innen können hier in geistreichen Wettbewerben gegeneinander antreten und Punkte sammeln, indem sie Aufgaben möglichst rasch lösen. Abhängig von ihren Fähigkeiten haben alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, ihren eigenen, individuellen Schwierigkeitsgrad auswählen. Diese reichen von der einsteigerfreundlichen Kinder– bis zur anspruchsvollen Elite-Klasse. So haben innerhalb der Familie selbst die Kleinsten gute Chancen, wenn sie sich mit den Großen messen.