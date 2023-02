Koop-Titel Blanc (Switch) Test: Zu zweit durch die schwarz-weiße Peripherie

Es gibt so viel zu mögen, und das Studio hinter Blanc hat sich richtig Mühe gegeben. Die weißen Schneelandschaften vermitteln das Gefühl von Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung sehr gut, und die Musik tut ihr Bestes, um das noch zu unterstreichen. Auch die Idee, dass man sich ganz wie in It Takes Two gegenseitig hilft, um weiterzukommen, ist eine gute – umso besser, dass beide Figuren etwas Anderes können und es somit tatsächlich eine Zusammenarbeit geben muss. Lobend zu erwähnen ist auch der ganz simple Aufbau des Spiels: Ohne Dialog, ohne Kämpfe und ohne Game Over-Gefahr kann der Titel tatsächlich von allen, unabhängig von Alter, Sprache oder Spielerfahrung gespielt werden.

Doch leider gibt es auch Negatives zu vermelden, wie etwa die Einbrüche in der Bildrate – solche Ruckler reißen jeden aus der Geschichte, die gerne auch emotional packender hätte sein können. Dann ist die Kamera als bestenfalls zwielichtig zu beschreiben, da wäre ein fließender Übergang in einen Split-Screen wesentlich besser gewesen. Auch das Gameplay, insbesondere bei den Sprüngen, kann manchmal unübersichtlich werden – das steht im krassen Gegensatz zur ansonsten kompletten Simplizität des Games. Doch der Kunststil, das kindgerechte Spielprinzip und so manch gute Passagen machen Blanc eine Überlegung wert. Das Spiel kostet 14,99 Euro und wird euch in etwa zwei Stunden lang unterhalten – das ist in Ordnung, finde ich!