Kommt ein neues Danganronpa-Spiel auf uns zu?

Der Schöpfer von Danganronpa hat gesagt, dass er eines Tages zur Visual Novel-Serie zurückkehren könnte. Alles sei noch offen, meint er.

Abgedrehtes Danganronpa

Wie in einem Interview mit Twinfinite enthüllt, sagte Kazutaka Kodaka – der die ursprüngliche Idee für Danganronpa hatte -, dass er eines Tages zur Serie zurückkehren könnten. “Es ist nicht so, dass ich kein weiteres Spiel in dieser Serie machen möchte”, sagte der Entwickler, “aber ich habe viele Ideen und möchte etwas Neues schaffen. Eines Tages kann ich vielleicht zurückgehen.” Falls ihr es nicht wusstet, jetzt arbeitet Kodaka an einem anderen Spike Chunsoft-Spiel namens Master Detective Archives: Rain Code. Der Titel wurde übrigens offiziell im September während einer Nintendo Direct-Veranstaltung enthüllt.