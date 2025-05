Kommen ein neues StarCraft und Overwatch von Nexon?

Nexon wird Berichten zufolge ein neues StarCraft-Spiel und Overwatch Mobile veröffentlichen. Was hat Activision Blizzard da vor?

Nexon x Activision Blizzard

Laut MTN wurde Nexon von Blizzard ausgewählt, um die mobile Adaption seines beliebten Helden-Shooters zu veröffentlichen, und wird im Rahmen des Verhandlungsprozesses auch mit Blizzard an einem neuen StarCraft-Spiel arbeiten. „Blizzard bietet seit dem vierten Quartal letzten Jahres auf große koreanische Spieleunternehmen und bietet Inhaltereitentwicklungsrechte mit der ‚Starcraft‘-IP und die koreanischen und japanischen Servicerechte für ‚OverwatchMobile‘ als Pauschalangebot an“, heißt es in dem Bericht.

Es ist unklar, in welchem Genre das StarCraft-Spiel heimisch sein wird. Overwatch Mobile wurde Berichten zufolge intern als Overwatch 3 bezeichnet, was darauf hindeutet, dass diese neue Version die Lücke zwischen der aktuellen Konsolenversion des Spiels und einer mobilen Version schließen könnte. Vor allem war ja Overwatch 2 auch „nur“ ein Update für das Original. Nexon ist vielleicht am besten bekannt für The Finals, den beliebten Online-Shooter, der von der Nexon-Tochter Emark Studios entwickelt wurde.