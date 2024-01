Steam-Hit The Finals kommt nun auch auf den NVIDIA GeForce Now-Dienst

Ab sofort ist der Mehrspieler-Shooter The Finals auch auf dem Cloud-Gaming-Dienst NVIDIA GeForce Now spielbar. Ist das was für euch?

The Finals, das seit seinem Start Ende 2023 ziemlich viel Aufsehen erregt hat, hat kürzlich 10 Millionen Spieler:innen vor dieser Ankündigung überschritten. Der Titel ist bereits auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen spielbar, und da kann eine weitere Plattform für das Spiel nicht schaden. Diese neue Ergänzung für GeForce Now wurde über Twitter angekündigt, aber wie groß ist es für die Anhängerschaft überhaupt? Nun, zum einen hat die ausgezeichnete GeForce Now eine beträchtliche Benutzerbasis von 25 Millionen Spielern. Der Dienst bietet keine Benutzerstatistiken – also wissen wir nicht, ob die überwiegende Mehrheit seiner Cloud-Spieler in der Regel an Multiplayer-FPS interessiert ist – aber mehr Publikum ist immer eine gute Sache, richtig?

2024 wird sich als ein großes Jahr für The Finals erweisen, denn nun muss sich das Spiel behaupten. Ob es die Dynamik, die es im letzten Monat aufgebaut hat, behalten kann oder nicht, hängt von der Qualität des Supports und den Updates ab, die das Game erhält. Bisher sieht es ziemlich gut aus. Wie in jedem Online-Spiel gibt es halt auch hier schon Zielhilfen und sonstige Themen, aber das ist eh bei jedem Shooter so. Der Start ist jedenfalls vielversprechend: Die erste Saison war ein guter erster Eindruck, und der Stil für drei Spieler mit ihren eigenen Zielen ist deutlich genug, um sich von anderen abzuhaben. Mit dem Spiel auf Nvidias Cloud-Gaming-Dienst hofft man, dass mehr Leute es ausprobieren und sich selbst ein Bild davon machen können.