Kinoreifer Assassin’s Creed Valhalla CGI-Trailer veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte nun einen neuen Assassin’s Creed Valhalla CGI-Trailer, der dazu beiträgt, dass der Hype-Train rund um den Assassin’s Creed Ausflug ins Wikingerzeitalter weiter Fahrt aufnimmt. Eivor, der sich dauerhaft in den Königreichen Englands niederlassen will, weiß, dass man keine zweite Chance bekommt, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Kriege werden wüten, Königreiche werden fallen – das ist die Zeit der Wikinger.

Der Titel erzählt die Geschichte von Eivor, einem bzw. einer gefürchteten WikingerkriegerIn, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkundet ihr eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündert und brandschatzt ihr, lasst eure Siedlungen wachsen und weitet eure politische Macht stetig aus, um euch einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Assassin’s Creed Valhalla wird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+, sowie für Stadia veröffentlicht. Valhalla wird auf PS5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole erscheinen. Mehr über das Spiel erfahrt ihr in unserem Preview oder der offiziellen Webseite.