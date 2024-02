Kingmakers – Ritter-Taktik im Mittelalter mit einem Twist

Zuerst sieht Kingmakers aus wie ein normales Sandbox-Taktikspiel im Ritterstil. Doch der Twist hinter diesem Game ist beeindruckend!

Mehr zu Kingmakers

Das Spiel, das von Redemption Road Games (Road Redemption) entwickelt und von tinyBuild veröffentlicht wurde, ist nicht nur ein Strategiespiel. Wir spielen als Elite-Taskforce-Agent, so eine Pressemitteilung, die 500 Jahre in das mittelalterliche England zurückversetzt wurde, um eine zukünftige Apokalypse zu verhindern. Und wir tun dies, indem wir unsere moderne Technologie nutzen – von Waffen über Fahrzeuge aller Art bis hin zu Luftangriffen. Im Trailer können wir sehen, wie der Spielercharakter mit ihrem Lastwagen, einem Angriffshubschrauber und verschiedenen Waffen, darunter eine Schrotflinte und ein Scharfschützengewehr, Horden von Soldaten beiseite fegt.

Neben dem brutalen Maß an Gewalt und Gore ist Kingmakers in vielerlei Hinsicht bereit, wie andere mittelalterliche Echtzeit-Strategiespiele zu sein. Trotz unserer technologischen Fähigkeiten werden wir immer noch Armeen befehligen, die mit Tausenden von Soldaten gleichzeitig gefüllt sind. Die Pressemitteilung stellt fest, dass dies als “Echtzeitsimulation mit Tausenden von Soldaten, die gleichzeitig kämpfen” laufen wird, dank KI-Steuerungen, die auch die Loyalität verfolgen. Wir können auch zwischen der Planung und der Selbstbesorgung der Dinge wechseln. Das Spiel bietet auch Koop-Modus mit bis zu drei anderen Spielern, und in diesem Modus bekommt jeder von uns eine Armee zum Befehligen. Es wird erwartet, dass der Titel noch in diesem Jahr auf Steam Early Access startet.