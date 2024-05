Guild Wars 2: Secrets of the Obscure bekommt finales Update mitsamt Trailer

ArenaNet und NCSOFT kündigen heute das finale Inhalts-Update für Guild Wars 2: Secrets of the Obscure an. Was erwartet uns?

Die Erweiterung mit dem Titel Der Mitternachtskönig erscheint am 21. Mai, kostenlos für alle, die Secrets of the Obscure bereits erworben haben. Das neue Kapitel namens Der Mitternachtskönig stellt den Höhepunkt der bereits 2023 für Guild Wars 2 erschienenen Erweiterung Secrets of the Obscure dar und bietet eine herausfordernde Palette neuer Gameplay-Elemente wie das spannende Finale zwischen der Astralwache und den außerplanetaren Kryptis. Ein episches neues Meta-Event in der offenen Welt bringt Spieler:innen auf der Karte „Inneres Nayos“ direkt vor die Tore der Zitadelle von Zakiros. Zum Verbessern der Ausrüstung der Helden kann die legendäre Rüstung, die im Update Das Reich der Träume im Februar eingeführt wurde, nun in einen optisch beeindruckenden zweiten Rang aufgewertet werden. Außerdem erweitern neue Relikte die Build-Möglichkeiten für Charaktere.