Kingdom Eighties Test: Willkommen im Stephen King-dom

Nach Kingdom: Classic, Kingdom: New Lands und Kingdom: Two Crowns (lest eine Review der Sammel-Edition Kingdom Majestic hier ) bringt Fury Studios uns nun Kingdom: Retro Lands… ähm… wir meinen natürlich Kingdom Eighties. Im neuesten Teil er Sidescroller-Tower-Defense Spiele erleben wir – wie der Name bereits vermuten lässt – eine Story in den 1980er Jahren. Klar von Stephen King inspiriert, bietet Kingdom Eighties alles, was dazu gehört: eine Gruppe Teenage auf Fahrrädern, 80er Jahre Arcade-Buden, geschlossene Schulgebäude und mehr. Doch wie harmoniert das völlig neue Setting mit dem im Fantasy-Genre bereits bewährten Kingdom-Spielprinzip? Wir haben uns in den Sattel geschwungen und es für euch herausgefunden.

Samstag-Morgen Frühstücks-Cartoon Story

Bisher hatten Kingdom Spiele keine richtig ausformulierte Story. Zwar gab es einiges an subtilem World-Building über die verschiedenen Geheimnisse, Ereignisse und Möglichkeiten, die in Classic, New Lands und Two Crowns auf uns warteten, doch den Großteil der Geschichte schrieben wir selbst. Nicht so in Kingdom Eighties! Hier gönnt uns Fury eine voll ausgearbeitete Story im Stil von Stranger Things, die mit Cartoon-Cutscenes zwischen den Levels erzählt wird.

(c) Raw Fury

Wie immer wollen wir nichts vorwegnehmen, aber hier ein paar Worte zur Story, die auch mit neuen Spiel-Features verwoben ist. Wir schlüpfen in die Rolle des „Leaders“. Unser Job? Als Camp-Leader eine Gruppe Kinder betreuen, die im Spiel zu unseren Untertanen… ähm… wir meinen Verbündeten werden. Plötzlich tauchen die mysteriösen Kreaturen namens Greed auf und es ist an uns – und unseren „Verbündeten“ – die Stadt und unsere Familien zu retten. Doch die Sommercamp-Kids sind nicht die einzigen, die sich uns anschließen.

Die Ritter:innen der Arcade-Runde

Wie schon eingangs erwähnt, führen wir in Kingdom Eighties unsere eigene Teenie-Gruppe an, mit der wir die Stadt retten wollen. Sozusagen unser eigener Losers‘ Club (siehe Stephen Kings IT, 1990). Jedoch muss auch diese Freundschaft/Partnerschaft erst verdient werden und so begeben wir uns erst auf die Suche nach den anderen Mitgliedern und lösen für jedes davon eine eigene kleine Quest. Eine nette Neuerung!

(c) Raw Fury

Und natürlich formen wir unsere Clique nicht einfach zum Spaß. The Tinkerer, The Wiz, The Champ und Rover haben jeweils besondere Fähigkeiten, die uns bei der Verteidigung unserer wachsenden Siedlung helfen und vor allem für die ebenfalls neuen Belagerungsvorrichtungen essentiell sind.

80er Jahre Katapulte & Teenage-Investment-Banking

„Belagerungen?!?“, denkt ihr jetzt vielleicht und fragt euch, wie das in Kingdom aussehen soll. In der Tat ist dieses ein zweischneidiges Schwert. Denn diesmal werden nicht nur wir von den Greed belagert, sondern auch wir bringen unsere eigens von Tinkerer und Wiz gebauten Belagerungslaser zu den Portalen der Greed. Das Imperium schlägt zurück, könnte man sagen.

(c) Raw Fury

Auch aus der Stadtplanungs- und Entwicklungsabteilung gibt es Neuigkeiten. So können wir nun in verschiedene Unternehmen (von Eis-Saloon bis Arcade Halle ist alles passende dabei) der Siedlung investieren, die dann laufend Geld für unseren weiteren Siedlungsausbau, Verteidigungsanlagen, Ausrüstung der Unterta… der Verbündeten und für unsere Belagerungsvorrichtungen gegen die Greed abwerfen.