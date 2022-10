Kerbal Space Program 2 erscheint am 24. Februar 2023 im Early Access

Private Division hat enthüllt, dass Kerbal Space Program 2 am 24. Februar als Early Access-Titel via Steam, Epic Games Store und mehr erscheinen wird.

Über Kerbal Space Program 2

Der neue Titel enthält eine Reihe von Inhalten und Feature-Updates, aber die wohl größte Verbesserung kann die Benutzerfreundlichkeit sein. Daher könnte der Nachfolger einen Blick wert sein, wenn ihr von der Lernkurve des Originals abgeschreckt wart. Kerbal Space Program 2 oder KSP2 umfasst “vollständig überarbeitete” Fahrzeugmontage und Flugschnittstellen, die nach Ansicht der Entwickler für Anfänger:innen entgegenkommender sind, ohne die Herausforderung zu beseitigen. Neulinge sehen nun auch Tutorial-Animationen. Fügt einen neuen Routenplaner und einen stärkeren Warp-Antrieb hinzu, und das Spiel sollte weniger erdrückend sein, ganz zu schweigen von weniger eintönig auf langen Reisen. So oder so, der Umfang des Spiels wird weitaus größer sein.

Die Early Access-Version wird neue Umgebungen mit detaillierteren Atmosphären und Gelände sowie neue Raumfahrttechnik mit anpassbaren Teilen enthalten. KSP2 wird übrigens interstellare Reisen bekommen, und ihr dürft Kolonien mit Lebensräumen und Raumstationen bauen. Multiplayer steht auch auf der Roadmap für all jene, die entweder bei der Weltraumforschung zusammenarbeiten oder die Erfolge des anderen erreichen möchten. Das neue Spiel wird nur während des Early Access auf PCs verfügbar sein, und es ist nicht sicher, wann die fertige Version fertig sein wird. Das erste KSP brauchte vier Jahre, um seine Early Access-Phase zu verlassen, so dass wir möglicherweise länger warten müssen, wenn wir Kerbal Space Program 2 auf Konsole oder in einer „fertigen“ Fassung spielen wollen.