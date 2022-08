Kena: Bridge of Spirits bekommt riesiges Jubiläums-Update spendiert

Ende September bekommt Kena: Bridge of Spirits ein Riesen-Update und einen Release auf PC via Steam. Super-News für Fans!

Mehr zu Kena: Bridge of Spirits

Ember Lab wird die PC-Version von Kena: Bridge of Spirits am 27. September über Steam veröffentlichen. Die Version kommt zusammen mit einem kostenlosen Jubiläums-Update für alle Plattformen! Das Game wurde erstmals am 21. September 2021 über den Epic Games Store für PC sowie PlayStation-Konsolen (wir berichteten selbstverständlich) veröffentlicht. Neben den standardmäßigen Leistungsverbesserungen und Fehlerbehebungen kommt aber noch vieles hinzu, was im ursprünglichen Titel nicht enthalten war. Das geht sogar so weit, dass selbst, wenn ihr das Game bereits durchgespielt habt, erneut eine Runde wagen könnt! Das Jubiläums-Update fügt nämlich die folgenden Inhalte hinzu:

Neues Spiel+ – Beginnt nach Abschluss des Spiels ein neues Abenteuer mit all euren Fähigkeiten und Upgrades. Noch mehr Spielspaß erwartet euch mit neuen Kämpfen, Herausforderungen und einzigartigen Feinden.

Spirit Guide Trials – Schärft eure Fähigkeiten und schaltet Belohnungen in diesen Herausforderungen frei.

Outfits – Erspielt neue Outfits, die Kena tragen kann, indem ihr die Trials meistert.

Charmstones – Entdeckt diese einzigartigen Steine, die euch sowohl Vor- als auch Nachteile im Spiel verpassen können.

Verbesserter Fotomodus – Enthält mehr lustige Posen, einzigartige Beleuchtungseinstellungen und sogar eine bewegliche Kamerafunktion!

Einen neuen Trailer zum Spiel gibt’s gleich hier: