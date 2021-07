Kena: Bridge of Spirits wird auf 21. September 2021 verschoben

Fans der PS5, die sich hervorragend verkauft, müssen noch auf Kena: Bridge of Spirits warten. Lest hier mehr, was mit dem Game los ist!

Warten auf Kena

Das bevorstehende Action-Adventure-Spiel Kena: Bridge of Spirits braucht etwas mehr Zeit. Der Entwickler Ember Lab hat das vorherige August-Datum auf den 21. September 2021 verschoben, um das Spiel auf allen Plattformen zu verbessern. “Das Team hat extrem hart gearbeitet und wir glauben, dass die zusätzliche Zeit entscheidend ist, um die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten”, lesen Sie die heutige Erklärung des Studios. “Wir wissen, dass viele von Ihnen gerne spielen, und wir danken Ihnen für Ihre Geduld, da das Team weiterhin daran arbeitet, die beste Version von Kena zu liefern.”

Kena: Bridge of Spirits wurde letztes Jahr während des PS5-Events gezeigt. Das Action-Adventure-Spiel hat ein ziemlich markantes Aussehen, mit viel Magie und Ausdrucksstärke, die man in einem modernen Animationsfilm erwarten würde. Eine Verzögerung drängte den Releasetermin auf 2021, und obwohl das Team eine Veröffentlichung im August angestrebt hatte, kann ein wenig mehr Politur nie schaden. Dank der Pandemie sind wir das ja auch schon irgendwo gewohnt. Kena: Bridge of Spirits wird daher erst am 21. September 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC über den Epic Games Store starten.