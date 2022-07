Keine Gratis-Upgrade-Option für Persona 5 Royal (PS5)

Atlus hat bestätigt, dass es keinen Upgrade-Pfad für Persona 5 Royal von PS4 auf PS5 geben wird. Schade!

Mehr zu Persona 5 Royal

Die erweiterte Version des beliebten JRPG Persona 5 wurde 2019 in Japan und im März 2020 weltweit für PS4 veröffentlicht. Persona 5 Royal wird am 21. Oktober 2022 für PS5, Xbox One, Xbox Serie, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Aber in einer FAQ auf der japanischen Website des Spiels sagte der Herausgeber Atlus, dass PS4-Besitzer:innen, die die erweiterte Version auf PS5 spielen möchten, sie erneut kaufen müssen. “Es tut uns leid, aber es gibt keine Produkte für PlayStation 4-Käufer von Persona 5 Royal für diesen Titel”, heißt es in einer losen Übersetzung. “Wir würden uns freuen, wenn Sie Persona 5 Royal für PlayStation 5 kaufen könnten, wenn Sie das Spiel auf PlayStation 5 spielen.“

Natürlich wird die PlayStation 4-Version von Persona 5 Royal angesichts der Abwärtskompatibilität des Systems mit Titeln der letzten Generation weiterhin auf der PlayStation 5 spielbar sein. Das Game ist eine verbesserte Version von Persona 5 aus dem Jahr 2016, die zusätzliche Charaktere und Gameplay-Funktionen sowie grafische Verbesserungen und neue Musik bietet. Übrigens: Die PC-, PlayStation-, Switch-, Xbox- und Game Pass-Versionen für Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal wurden bereits im Juni bestätigt. Nach der Veröffentlichung von Persona 5 Royal im Oktober werden Persona 3 Portable und Persona 4 Golden 2023 erscheinen. Aufgepasst: Persona 3 Portable und Persona 4 Golden werden laut Atlus für PS4 statt für PS5 veröffentlicht.