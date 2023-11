Kandahar mit Gerald Butler ab 1.12.2023 auf DVD, Blu-ray und 4K-UHD-Blu-ray

Gute Nachrichten für alle, die den Actionstreifen Kandahar mit Gerald Butler verpasst haben – der spannungsgeladene Actionfilm kommt dank Leonine am 1.12.2023 auf DVD, Blu-ray, 4K-UHD-Blu-ray sowie als limitiertes 4K-UHD-Blu-ray Steelbook in den Handel.

Worum geht’s?

Als ein Whistleblower die Beteiligung des CIA an der Zerstörung eines iranischen Atomreaktors aufdeckt, taucht das Gesicht des Geheimagenten Tom Harris, der den Reaktor sabotiert hat, in den Nachrichten auf. Tom bleiben genau 30 Stunden, um sich vom Iran zum über 400 Meilen entfernten Flughafen in Kandahar, Afghanistan, durchzukämpfen. Um in dem lebensfeindlichen Gebiet zu überleben, ist Tom auf die Hilfe des afghanischen Übersetzers Mo angewiesen. Als sich feindliche Agenten, darunter die iranische Revolutionsgarde und der eiskalte Killer Kahil, an ihre Fersen heften, wird den beiden klar, dass ihnen ab diesem Punkt niemand mehr helfen kann. Tom und Mo schließen sich zusammen, um sich nach Kandahar durchzuschlagen…