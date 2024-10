Kamera = Schwierigkeitsgrad bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Der Schwierigkeitsgrad von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hängt davon ab, welche Perspektive die Spieler*innen verwenden.

Somit ist die Entscheidung, die neue visuelle Perspektive der dritten Person des Spiels oder die ursprüngliche, feste Perspektive zu verwenden, nicht nur rein optisch. In einem Interview mit Famitsu sagte der kreative Produzent Yuji Korekado: “Wir hatten ursprünglich geplant, es möglich zu machen, jederzeit während des Spiels zwischen den beiden Kamera-Ansichten zu wechseln, aber wir haben uns dagegen entschieden.” Auf die Frage, warum dies der Fall sei, antwortete Korekado: “Der Schwierigkeitsgrad ändert sich drastisch je nach Sichtweise. Der “Neue Stil” hat ein breiteres, lineareres Sichtfeld, und Sie können Ihre Waffe in Bewegung schießen, so dass der Schwierigkeitsgrad niedriger war, als wir erwartet hatten.“

“Wenn wir es jedoch an den ‘New Style’ anpassen würden, würde der ‘Legacy Style’ zu schwierig werden, also beschlossen wir, den Spielstil in zwei Teile aufzuteilen. Der ‘Legacy Style’ kommt dem Schwierigkeitsgrad der Originalversion nahe, und wir passen den ‘New Style’ von Grund auf an.“ Die moderne Perspektive von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater lässt das Spiel, das ursprünglich auf der PlayStation 2 veröffentlicht wurde, eher wie Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain spielen, als die herausgezoomte Perspektive des ursprünglichen Snake Eater-Teils. Erste Previews loben den Titel dafür, dass er sich sowohl frisch anfühlt als auch Fans des Originals genug Nostalgie verpasst. Ob Konami mit diesem Game den Hype rund um Solid Snake neu entfachen können wird?