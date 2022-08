Kalypso Media enthüllt Railway Empire 2 auf der gamescom 2022

Publisher Kalypso Media kündigt im Rahmen der gamescom 2022 mit Railway Empire 2, die Fortsetzung des preisgekrönten Eisenbahn-Management-Hits an.

Was erwartet euch im Spiel?

Die Fortsetzung erweitert die Eisenbahn-Management-Simulation in jeder Hinsicht. Spieler:innen übernehmen ein zunächst kleines Zug-Unternehmen im 19. Jahrhundert in Europa oder Nordamerika und bauen es zur größten Eisenbahngesellschaft des Kontinents aus. Das Spiel bietet große, realistische Karten, 60 detaillierte historische Lokomotiven und deutlich verbesserten Gleisbau mit Echtzeit-Terraforming. Mit Gameplay-Optionen für entspannten Modellbau ebenso wie ausgeklügelte Transportplanung können alle Spieler:innen in Railway Empire 2 in ihren liebsten Spielmodus eintauchen.