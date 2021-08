Jurassic World Evolution 2 Release-Termin enthüllt

Frontier Developments plc enthüllte den Jurassic World Evolution 2 Release-Termin, der noch dieses Jahr sein wird. Genauer gesagt, erscheint die Fortsetzung des Dinopark-Managementspiels am 9. November für PC, PS5, Xbox Series, PS 4 und Xbox One erscheinen wird. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Jurassic World Evolution bietet die Fortsetzung den Spielern einen originellen Kampagnenmodus, erweiterte Bauoptionen, mehr Anpassungsmöglichkeiten und den brandneuen Chaostheorie-Modus, in dem sie “Was wäre wenn”-Szenarien aus allen fünf Filmen der Jurassic World-Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment durchspielen können.

Worum geht’s im Spiel?

Die Fortsetzung ist nicht mehr auf die Muertes-Inseln beschränkt, sondern entfaltet sich in verschiedenen Umgebungen, die von dichten Wäldern über felsige Wüsten bis hin zu sonnengefluteten Tropen reichen, jede mit ihrem eigenen einzigartigen Terrain und ihren eigenen Herausforderungen. Im Kampagnenmodus können die Spieler in eine originale Jurassic World-Geschichte eintauchen, die an die Ereignisse von Jurassic World: Gefallenes Königreich anknüpft. Mit der Unterstützung von Claire Dearing und Dr. Ian Malcolm helfen die Spieler, die Bemühungen des DFW (Department of Fish and Wildlife) auf dem gesamten US-Kontinent zu leiten und neue Einrichtungen an verschiedenen Orten zu errichten, um wilde Dinosaurier zu erhalten und zu kontrollieren.

Eine weitere herausragende Neuerung in Jurassic World Evolution 2 ist der brandneue Chaostheorie-Modus. Hier können die Spieler entscheidende Momente aus der Jurassic World-Filmreihe noch einmal erleben und in einer Reihe von “Was wäre wenn”-Szenarien ihre eigene Note hinzufügen. Ob es darum geht, John Hammonds Traum von einem funktionierenden Jurassic Park zu verwirklichen, einen T-Rex im Amphitheater von San Diego zu präsentieren oder mit der Unterstützung von ikonischen Charakteren wie Dr. Henry Wu ihre eigene Jurassic World zu bauen und zu leiten.

Jurassic World Evolution 2 Release-Termin

Wie eingangs erwähnt, erscheint das Spiel am 9.11.2021 für PC und Konsolen im Handel.