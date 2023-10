Jumbos Musikquiz geht in die nächste Runde: Hitster Schlager Party angekündigt

Gute Nachrichten für alle Hitster-Fans, die auch mit Schlager-Musik etwas anfangen können. Jumbo spendiert uns nach dem Erfolg des Debütspiels (hier geht’s zu unserem Test), das auch schon beim TV-Format Schlag den Star zum Einsatz gekommen ist, eine Hitster Schlager Party-Edition. Mehr zum Spiel auf der Jumbo-Webseite.

Was hat Hitster Schlager Party zu bieten?

Nach dem riesigen Erfolg, den das neuartige Musik-Quiz Hitster im letzten Jahr feierte, widmet sich die aktuelle Edition nun der Musik aus deutschen Landen. Auch diesmal geht es darum, bekannte Lieder aus vergangenen Jahrzehnten in die richtige Reihenfolge ihres Erscheinens zu bringen. Und ganz so einfach ist das gar nicht. Wer erinnert sich noch, ob zuerst Howard Carpendale „Tür an Tür mit Alice“ sang oder Falco über den „Kommissar“? Und wo ist Matthias Reims „Verdammt ich lieb dich“ einzuordnen?

Der Erinnerung hilft eine kostenlose App auf die Sprünge, dank derer man sich die einzelnen Lieder über Spotify anhören kann, selbst wenn man kein Spotify-Abo besitzen sollte. Erkennt man Titel und Interpreten, gibt es Extra-Chips, die im weiteren Spielverlauf oftmals hilfreich sind. Partystimmung und schöne Erinnerungen schaffen die Songs für alle Altersgruppen, denn insgesamt warten 300 deutschsprachige Musiktitel aus vielen Jahrzehnten auf die Spieler.

Facts:

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

Spielerzahl: 2-10

Spieldauer: ca. 30 Minuten

Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: 24,99 Euro

Trailer zur Basisversion: