JRPG Mato Anomalies erscheint am 10.3.2023

Das von Visual Novels inspirierte JRPG Mato Anomalies erscheint am 10. März nächsten Jahres und dann könnt ihr beginnen, die Geheimnisse der Stadt Mato aufzudecken.

Was erwartet euch?

In der Rolle von Detective Doe müsst ihr euch durch Mato kämpfen – eine neo-futuristische Megalopolis im Orient – und dabei seltsame Vorfälle in der Stadt untersuchen und Geheimnisse aufdecken. Auf diesem Weg begegnet man auch vielen neuen Freund:innen, die einen unterstützen. Doch nicht alles ist so, wie es scheint, denn ihr kommt der Wahrheit über Detective Doe und seines exzentrischen und einsamen „Partners in Crime” langsam auf die Spur.

Ein neuer Trailer, der eine andere Seite von Detective Doe zeigt, wurde heute veröffentlicht und kann hier angesehen werden: