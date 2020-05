Jon Prosser hat Apple Glass AR-Brillen geleakt + Video

Apple Glass ist real – der Leaker Jon Prosser hat dies in einem Video bestätigt. Was uns alles mit den Brillen erwartet, lest ihr hier!

Über die AR-Brille Apple Glass

Gleich vorweg überrascht Jon Prosser mit dem Preis: 499 US-Dollar (also 599 Euro) wird die AR-Brille kosten. Hinzu kommen noch die Brillengläser, wenn man sie benötigt. Ob dieser Service für BrillenträgerInnen auch nach Europa kommen wird, und wenn ja, wann, darüber weiß man jetzt noch nicht viel. Alle Berechnungen der Brille passieren am iPhone, wie etwa bei den Anfängen der Apple Watch. Geplant war die Ankündigung im September oder Oktober 2020, wo auch die neue iPhone 12-Serie angekündigt wird und die Apple Watch Series 6. Der Hintergrund: Möglichst viele Medien hätten die AR-Brillen im Anschluss an die Keynote gleich testen sollen. Wegen COVID-19 wird dies aber schwierig, und daher kann die Ankündigung auch erst März 2021 passieren.