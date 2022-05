Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R erscheint im September und bald im Early Access

Gute Nachrichten für die JoJo’s Bizarre Adventure-Fans – Bandai Namco verkündete nun, dass wir uns auf ein Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R Release im Herbst freuen dürfen. Genauer gesagt, erscheint mit Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R ein stylisches, Anime-basiertes Kampfspiel mit einem großen Roster, am 01. September 2022 digital für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und am 2. September digital für Nintendo Switch.

Das Spiel kann jetzt digital auf allen Plattformen, außer dem Nintendo eShop, vorbestellt werden. Weitere Infos zum Start der Vorbestellungen im Nintendo eStore werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle Vorbestellungen erhalten das Outfit Green Dolphin Street State Gefängnisjacke für Jolyne Cujoh. Neben der digitalen Standard Edition ist noch die Digital Deluxe Edition erhältlich, die zusätzlich zu der Vollversion des Spiels noch das Farbenset: Animation Special Event für die Charaktere Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata und Giorno Giovanna, sowie den Season Pass enthält. Der Season Pass stellt vier neue Charaktere und zwei exklusive Kostüme für Rohan Kishibe und Mohammed Avdols Father bereit und ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, zwei Tage früheren Zugang zu den Charakteren des Season Pass zu erhalten.

Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R erhält zusätzlich eine Early Access Demo, die bald für PS5 and PS4 erscheinen wird. Die Demo ermöglicht es Spielerinnen und Spielern den Online-PVP-Modus und den Trainingsmodus zu testen.