Jetpack Joyride 2 und Amazing Bomberman kommen auf Apple Arcade

Halfbrick Studios hat angekündigt, dass Jetpack Joyride 2 Mitte dieses Monats exklusiv Apple Arcade beitreten wird.

Über Jetpack Joyride 2 & Amazing Bomberman

Jetpack Joyride 2 startet am 19. August mit Barry Steakfries in einem brandneuen Abenteuer. Das kommende Spiel (zur offiziellen Seite) wird HD-Grafiken, neue Animationen, neue Mechaniken und neue Spielstile bieten. Zusätzlich zu all den neuen Inhalten, die ins Spiel kommen, können sich die Spieler:innen darauf freuen, die Wissenschaftler im Spiel zu terrorisieren, während sie deren Labore heimsuchen. Apple Arcade-Abonnent:innen dürfen sich diesen Freitag auf Amazing Bomberman von Konami freuen. In Amazing Bomberman sind wir gezwungen, andere Spieler:innen online oder Freunde auf Schlachtfeldern zu bekämpfen, die sich zum Beat des gespielten Songs ändern.

Aber man kann ebenso entspannt in einem Übungsmodus spielen, um sich mit der Mechanik des Spiels vertraut zu machen. Amazing Bomberman wird auch Musik enthalten, die exklusiv für das Spiel erstellt wurde, und Sammlerstücke im Spiel. Zudem wird auch My Talking Tom+ am 12. August auch auf Apple Arcade kommen. Im kommenden My Talking Tom+ werden die Spieler:innen eine virtuelle Katze adoptieren, während sie das Spiel erkunden. Schließlich wird das Love You to Bits+ von Alike Studio auch am 26. August ebefnalls verfügbar. Love You to Bits+ ist ein herzerwärmendes Puzzlespiel, in dem wir Kosmo folgen, einem Anfänger-Weltraumforscher, der nach Nova, seiner Roboterfreundin, sucht.