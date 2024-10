JBL-Gewinnspiel: Hier Xtreme 4-Lautsprecher und Live Flex 3-Earbuds abstauben!

Und wie verhält es sich nun mit dem JBL Xtreme 4? Der Outdoor-Lautsprecher ist kraftvoll, hochwertigst verarbeitet, äußerst mobil und gleichzeitig ausdauernd – diese Kombination macht es einfach, ihn zu empfehlen. Zudem ist die optionale App gut aufbereitet, und auch, wenn ihr sie im Alltag nicht braucht, ist es toll, sie zu haben, wenn man sie möchte! Sowohl Lautstärke, Soundqualität wie auch die Einfachheit der Bedienung konnten in unserem Test von Anfang an überzeugen, und da gibt sich der Lautsprecher absolut keine Blöße. Gemeinsam mit der immens hohen Verarbeitungsqualität, die im Alltag für Sicherheit und Ruhe sorgt, auch wenn es mal zu einem Fall kommt, bekommt ihr schnell das Gefühl, eine gute Investition getätigt zu haben. Und diese könnt ihr euch nun bei uns sparen! Wie funktioniert das Gewinnspiel?

An dieser Stelle darf ich mit Links zu unseren Testberichten aufwarten. Bezüglich der JBL Live Flex 3 verhält es sich wie folgt: Hier erwarten euch wirklich tolle Ohrhörer, die eine Menge Features mitbringen, damit sowohl Wenig-, Normal- und Vielnutzer*innen zufriedenstellen und gleichzeitig alles sehr zugänglich halten. Dieser Spagat ist brutal schwer, aber irgendwie haben es die Teams dennoch geschafft. Es hilft dabei ungemein, dass sowohl die Qualität wie auch die Ausdauer dieser Earbuds extrem hoch sind und im Alltag auch sinnvolle Ergänzungen mitbringen – allem voran das Ladecase. Da man dieses ohnehin in der Regel mitführt, ist die Steuerung darauf äußerst sinnvoll, aber auch sonstige Funktionen wie „Finde meine Ohrhörer“, die Taschenlampe, der Timer oder einfach nur die Einspielung von entspannenden Geräuschen runden alles gelungen ab. Mehr lest ihr in unserem kompletten Review !

