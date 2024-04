Jackery Explorer 1000 Plus und SolarSaga 100 Test: Unerschöpfliche Stromquelle für unterwegs

Mit dem Jackery Explorer 1000 Plus und SolarSaga 100 seid ihr fürs Camping vorbereitet oder gegen den Blackout gerüstet – lest mein Review!

Der erste Eindruck

Beide Geräte kamen in separaten Schachteln zu uns. Sowohl der Explorer 1000 Plus wie auch das SolarSaga 100 wiegen ein wenig, doch die jeweilige Verpackung ist äußerst passgenau und gewichtsmäßig sehr gut verteilt. Alles in allem machen die zwei Geräte einen hochwertigen Eindruck. Besonders gut gefällt mir, dass es hier so gut wie keinen Platz für Missverständnisse gibt. Sämtliche Ein- und Ausgänge sind klar beschriftet, und auch die LCD-Anzeige ist übersichtlich. Sie zeigt euch unmissverständlich an, wie viel Watt gerade eingespeist und wie viel Watt gerade entnommen werden sowie den aktuellen Ladestand des Akkus in Prozent. Um den Strom zu konsumieren stehen auch folgende Anschlüsse zur Verfügung:

AC-Ausgang(x2): 230V~ 50Hz, 8,7A

USB-A-Ausgang(x2): 18W Max, 5-6V⎓3A, 6-9V⎓2A, 9-12V⎓1,5A

USB-C-Ausgang(x2): 100W Max, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓5A

Auto-Ausgang(x1): 12 V⎓10 A

AC-Eingang: 220V-240V~50Hz, 10A Max

DC-Eingang: 2 x 8-mm-DC-Anschlüsse: 12–60V (Betriebsspannung)⎓11A max., doppelt bis 22A/800W max

Während beim SolarSaga 100 der Großteil des Produkts klarerweise aus Solarzellen besteht, gibt es aber noch mehr zu entdecken. Auf der Rückseite gibt es mit Klettverschluss fixierte Standfüße und eine Buchse mit Anschlüssen, die sogar mit einem Reißverschluss versteckt werden kann. Neben der Stromanbindung an den Jackery-Akku gibt es auch jeweils einen USB-A- und USB-C-Port, mit dem ihr Geräte direkt aufladen könnt! Das funktioniert übrigens auch gleichzeitig, sofern die Sonneneinstrahlung stark genug ist. Alles ist eindeutig beschriftet, und die Farbwahl von Orange auf Schwarz wirkt klasse. Im Lieferumfang enthalten ist zudem ein DC-Ladekabel, mit dem ihr gleich den Solargenerator speißen könnt. Das Jackery SolarSaga 100 Monokristalline Solarmodul hat einen hohen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 25 % und ist ideal für das Leben im Freien und sogar für unerwartete Stromausfälle. Das Solarpanel wiegt 4,69 kg, ist leicht, faltbar und mit einem Tragegriff versehen.

Jackery SolarSaga 100 und Explorer 500 in der Praxis

Beide Produkte lassen sich natürlich relativ leicht testen, denn Strom wird ständig verbraucht. Somit habe ich die Power-Station sowohl mit einer Wandsteckdose als auch mit dem Solarpanel aufgeladen. Das hat natürlich problemlos funktioniert. Der Hersteller selbst gibt an, dass der Jackery Explorer 1000 Plus mit einer Wandsteckdose innerhalb 1,7 Stunden und mit dem SolarSaga 100 Solarpanel innerhalb von einigen Stunden (abhängig von der Anzahl der angschlossenen Panele, Sonnenintensität etc) aufgeladen werden kann. Zudem könnt ihr das Panel auch ganz ohne Solargenerator verwenden und beispielsweise eine Powerbank (wie Anker PowerCore+) oder euer Smartphone (z.B. ein vivo X100 Pro) direkt via USB-A und USB-C Ausgang am Panel aufladen. Hier kommt es auf das angeschlossene Kabel (ich konnte bis zu 11 W messen), wie lange der Ladevorgang dauert.

Zurück zum Explorer 1000 Plus – Wenn er dann aufgeladen ist und ihr ihn verwenden wollt, so könnt ihr einfach einen der Ausgänge verwenden und ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen, dass irgendwas kaputt gehen könnte. Selbst wenn ihr mehr zu “starke” Gerät ansteckt, so schaltet der Überstromschutzmechanismus einen Ausgang ab, sodass nichts passieren kann. Das könnte man den Anwender:innen noch besser kommunizieren (z.b. via Fehlermeldung am Display), aber grundsätzlich ist das ein toller Schutzmechanismus. Ihr könnt das Gerät aber auch als USV (unterbrechnungsfreie Stromversorgung) verwenden: Dafür steckt ihr die Power-Station in eine 230V-Steckdose und schließt euer Wunschgerät (z.b. ein Beamtungsgerät, einen Server, ein NAS) an die Power-Station an. Der Strom wird von der Steckdose direkt zum Gerät durchgeleitet, sollte allerdings der Strom ausfallen, so sprint die Power-Station innerhalb von bis zu 20ms ein, um als neue Stromquelle zu dienen. Das ist zwar nicht 100%ig unterbrechungsfrei, reicht aber wohl in 99% der Fälle aus.

Am Display bekommt ihr einige Informationen zur Ladestation wie den aktuellen Aus- und Eingangsströmen und vieles mehr angezeigt. In die Kategorie “und vieles mehr” möchte ich noch etwas erwähnen: Ihr könnt die Power-Station mittels Bluetooth oder WLAN-Schnittstelle kontaktieren und via App auch aus der Entfernung Informationen über das Gerät erhalten und auch Einstellungen vornehmen. Dazu komme ich aber stpäter nochmals.

Einfach zu bedienen

Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen: Dieses Produkt ist wirklich für alle gemacht, und wer sich nur eine oder zwei Minuten mit den Jackery-Geräten beschäftigt hat, weiß jederzeit genau, was hier vor sich geht. Für Leute, die gerne Gebrauchsanweisungen nach (k)einmaligem Durchlesen in den Papierkorb befördern, habe ich ebenfalls gute Neuigkeiten. Alles an diesen Produkten ist selbsterklärend, und die Kabel passen auch nur in die zugehörige Buchse. Die LCD-Anzeige ist sowohl einleuchtend wie verständlich, egal, welche Sprache man spricht – das ist die Macht von simplem Design. Sowohl das Jackery SolarSaga 100 Solarmodul wie auch der Jackery Explorer 1000 Plus sind hier einfach gehalten, und das zahlt sich in allen Situationen mehrfach aus. Ob es nun ein Notfall ist, oder ihr das Produkt einem Kind erklären wollt, hier gibt es tatsächlich nichts, was irgendwie einen Stolperstein darstellen könnte. Das bringt uns dann zum nächsten Punkt: Den laufenden Betrieb, aber davor noch ein kurzes Video, dass euch nochmals eine Zusammenfassung beschert: