tink startet Smart Cleaning-Rabattkampagne bis zum 17. März 2022

Fallen die ersten Sonnenstrahlen ins Wohnzimmer, fangen Staubkörner plötzlich an, die Strahlkraft eines Einkaräters zu entfalten. Wer sich lieber bei einem Spaziergang vom blauen Himmel blenden lässt, braucht smarte Haushaltshilfen, die den Frühjahrsputz von selbst erledigen – und das ohne Widerrede! Aus diesem Anlass ruft der Online-Händler tink bis 17. März, 23.59 Uhr, eine Smart-Cleaning-Kampagne mit Top-Deals bis zu minus 41 Prozent aus. Ein Überblick ist auf tink.at abrufbar. Weiters warten die tado° Energy Days mit zahlreichen Sonderpreisen – nur bis 13. März auf tink.at.

eufy-orie pur!

Die eufy-Saugroboter sorgen für ein stets sauberes und hygienisches Zuhause – und das, ohne großen Lärm zu verursachen. Händisches Staubsaugen und Wischen ist passé – per Sprachbefehl via Google Nest Mini startet der eufy RoboVac G10 Hybrid B2C los und reinigt das Zuhause dank moderner Sensortechnologie auf Hochglanz. Der eufy RoboVac G10 Hybrid B2C plus gratis Google Nest Mini ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 199,00 Euro (statt 338,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über den eufy RoboVac L70 Hybrid

Ein neues Level an Sauberkeit erzielt der eufy RoboVac L70 Hybrid mit Lasernavigation. Individuell nach Untergrund passt sich der smarte Saugroboter an – er intensiviert seine Saugkraft bei Teppichböden und fängt jeden noch so großen Krümel sicher ein. Der integrierte Wassertank mit automatischer Wasserregelung sorgt für gleichmäßiges Wischen. Neigt sich die Akkuladung dem Ende zu, fährt der RoboVac selbstständig zur Ladestation. Nach dem Aufladen setzt er den Putzvorgang genau dort fort, wo er aufgehört hat. Der RoboVac kommt in Begleitung eines 500 Gramm leichten HomeVac H11 Pure Handstaubsaugers, der mit unterschiedlichen Aufsätzen jede noch so kleine Ecke reinigt. Der eufy RoboVac L70 Hybrid inklusive HomeVac H11 Pure ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 399,00 Euro (statt 559,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über das Bosch Smart Home Starter Set

Ist der Staub erst einmal beseitigt, kann sich das eigene Zuhause wieder sehen lassen. Am einfachsten geht das mit dem Bosch Smart Home Starter Set und einer Rollosteuerung mit acht Unterputz-Aktoren. Der Controller bildet die Basis des Bosch Smart Home Systems und ermöglicht die Steuerung von Rollläden sowie die Vernetzung verschiedener Geräte. Fertig programmiert, fahren die Rollos bei Sonnenaufgang hoch und bei Sonnenuntergang wieder runter. Für gute Laune am Morgen und Privatsphäre am Abend. Das Bosch Smart Home Starter Set plus Rollosteuerung mit 8 Unterputz-Aktoren ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 419,95 Euro (statt 658,60 Euro) auf tink.at verfügbar.

Hey, iRobot: Dirty 30

Auf die bereits stark reduzierten Saugroboter-Systeme von iRobot gibt es mit dem Gutschein-Code iRobot noch weitere 30 Euro Rabatt oben drauf. Der iRobot i3 lässt sich per Sprachbefehl via Google Assistant oder Amazon Alexa aktivieren und passt sich mit zwei Gummibürsten allen Bodenflächen an. Mit personalisierten Reinigungsvorschlägen nimmt er uns sogar das Denken ab und fragt etwa in der Pollensaison, ob er häufiger auf Putz-Tour gehen soll. Der iRobot Roomba i3 ist ab sofort mit dem Gutschein-Code “iRobot” zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 269,00 Euro (statt 399,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

