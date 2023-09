Insomniac Games zeigt neuen Trailer zu Spider-Man 2 für PS5

Schon bald wird Spider-Man 2 erscheinen, und daher hat Insomniac Games einen brandneuen Einblick auf das Spiel beim State of Play gegeben.

Mehr zu Spider-Man 2

In diesem ersten Blick darauf, wie die Fortsetzung darauf abzielt, das Open-World-Konzept weiterzuentwickeln, zeigte Senior Director Bryan Intihar die Welt des Spiels, die sich von der Größe her effektiv verdoppelt hat, wenn man die Einbeziehung von Brooklyn und Queens in Betracht zieht. Es ist aber nicht nur more of the same: Wir dürfen jetzt auch zusätzlich zur typischen Schwing-Mechanik auch Flügel benutzen, und das verändert die Art und Weise, wie wir die Spielwelt in Spider-Man 2 erkunden können, natürlich völlig. Gleichzeitig werden wir auch zwei Protagonisten haben, namentlich sind dies Peter Parker und Miles Morales (im Vorgänger war er Held des DLC).