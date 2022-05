Indie-Titel Tchia kommt später, ist nun für 2023 geplant

Der Verspätungszug rollt weiter. Nicht nur Test Drive Unlimited: Solar Crown wurde auf 2023 verschoben, auch Tchia hat es erwischt. Der Titel wurde erstmals bei den Game Awards 2020 der Öffentlichkeit gezeigt. Alles spielt sich auf einer wunderschönen Insel, die von Neukaledonien inspiriert ist, ab. Ihr kontrolliert darin ein junges Mädchen mit der magischen Fähigkeit, die Körper von Tieren sowie unbelebte Objekte wie Kokosnüsse zu übernehmen. Bei der Erkundung segelt ihr zu verschiedenen tropischen Inseln in einem offenen Ozean. Nicht nur das, Klettern durch Wälder und das Gleiten über die Landschaft gehören zum Repertoire des Spiels. Ursprünglich war der Titel für 2022 vorgesehen, aber lest selbst:

Update on Tchia ⬇️💚 pic.twitter.com/knQYkJSYT1

Das Entwicklerstudio Awaceb veröffentlichte ein Update auf Twitter, in dem es erklärte, dass es das Spiel verzögern muss. Drei Jahre wird schon an dem Titel gebastelt, und das kleine Team nimmt sich nun zusätzliche Zeit, um jeden Aspekt des Spiels zu polieren. Kleine Details werden darüber hinaus noch weiter ausgebaut, und das Erlebnis soll ein ganz besonderes werden. Wir dürfen gespannt sein, denn im Frühjahr 2023 soll das Game, das ein wenig an Submerged: Hidden Depths erinnert, dann tatsächlich erscheinen! Spielbar wird Tchia (hier geht’s zur offiziellen Website) auf PlayStation-Konsolen und dem PC sein.