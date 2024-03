Inazuma Eleven: Victory Road bekommt Beta ab 28. März 2024

Fans mussten sich schon eine ganze Weile gedulden, denn der Titel wurde ursprünglich im Jahr 2016 angekündigt. Nun wurde die exklusive Beta von Inazuma Eleven: Victory Road Switch für eine globale Veröffentlichung nächste Woche am 28. März angekündigt. Es wird ein 5 GB großer Download sein und einige Modi aus dem Spiel enthalten. Das vollständige Spiel ist zusätzlich zu Switch noch für PS5, PS4 und mobile Plattformen geplant. Neben der Beta wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht. Seht ihn euch gleich hier unten an:

Während der letzten Präsentation des Spiels wurde bestätigt, dass Inazuma Eleven: Victory Road Cross-Play und Cross-Save auf PS5, PS4 und Switch unterstützen wird, aber nicht auf Mobilgeräten. Die Folie am Ende erwähnte auch einen Unterschied in den Spezifikationen für die mobile Version. An dieser Front sind keine weiteren Details verfügbar, aber es bleibt zu hoffen, dass die mobile Version eine gewisse Funktionsparität hat. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt – freut ihr euch auf dieses Fußballspiel?