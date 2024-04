Ina Kent Make your Choice Kampagne mit Rabattaktion bis 14.4.2024

Es lebe die Tasche für alle In einer Gesellschaft, die trotz zunehmender Genderfluidity-Initiativen noch immer von stereotypen Geschlechterrollen geprägt ist, wird mit der Kampagne ein Zeichen gesetzt und Aufmerksamkeit geschaffen. Während „Genderless Dressing“ in High Fashion Bubbles und unter Gen-Zs mittlerweile keine Neuheit mehr ist, ist Mode ohne Geschlechtergrenzen im Alltag noch nicht Teil einer gelebten Realität. Mit “Who is afraid of … femininity?” vergegenwärtigt INA KENT, dass Handtaschen heute nicht länger als strikt feminines Accessoire zu betrachten sind, sondern vielmehr als fester Bestandteil des Straßenbildes Symbol der Selbstbestimmung sein können.