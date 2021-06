In Österreich erhältlich: Das Smart Display Google Nest Hub 2

Seit kurzem ist der Google Nest Hub 2 auch in Österreich erhältlich. Lest hier, worum es bei diesem Smart-Display geht!

Über den Google Nest Hub 2

Das neue Smart-Display als zentraler Hub im Smart-Home (wie etwa dieses Gerät) ist ganz so wie sein Vorgängermodell mit einem 7 Zoll-Touchscreen ausgestattet. Er löst mit 1024 x 600 Bildpunkten auf und bietet einige neue Features. Es gibt zwei Farbvarianten (Kreide und Carbon) und die Abmessungen betragen 7 x 18 x 12 Zentimeter bei 558 Gramm. Ein Thermometer, der Soli-Sensor und ein Sensor für Umgebungslicht sind verbaut, eine Kamera gibt es nicht. Dank WLAN- und Bluetooth-Anbindung bietet das Nest Hub 2 hohe Kompatibilität.

Der smarte Bilderrahmen besteht zu 54 Prozent aus recyceltem Kunststoff. Das Gerät kann nun auch den Schlaf analysieren und Schnarchen und Husten erkennen. Gemessen werden dabei unter anderem zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, aber auch laute Umgebungsgeräusche werden erkannt. All das funktioniert ohne Kameraüberwachung – nur durch die Erkennung von Bewegungen und Geräuschen. Die Funktion zur Schlafanalyse muss manuell aktiviert werden, im Auslieferungszustand ist sie deaktiviert.

Weitere Features und Wissenswertes

Es handelt sich also um ein so genanntes Opt-in, bei dem NutzerInnen explizit zustimmen müssen, dass das eigene Schlafverhalten gemessen werden soll. Erst, wenn man zugestimmt hat, überwacht der neu integrierte Schlafsensor den Schlaf und wertet am Morgen die Ergebnisse bei Bedarf aus. Eine Google Home-Routine liefert dann auf Wunsch Informationen zur aktuellen Wetter- und Verkehrslage, erinnert an die anstehenden Termine, berichtet tagesaktuelle Nachrichten und vieles mehr.

Gleichzeitig schaltet sich die Kaffeemaschine ein und der Lieblingsradiosender ertönt in angepasster Lautstärke aus dem Badezimmer. Alles ist nur einen Sprachbefehl entfernt – Inhalte wie Netflix, YouTube, Spotify und Apple Music sind natürlich jederzeit streambar. Das Smart-Display Google Nest Hub 2 ist ab sofort zu einem UVP von 99,99 Euro in den Farben Kreide oder Carbon auf tink.at verfügbar. Zudem bietet tink zahlreiche Google Nest Hub-Bundle-Aktionen mit bis zu 40 Prozent Rabatt an. Ist das was für euch?