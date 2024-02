Impuls Hotel Tirol ****s: Entspannung, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude

Entspannung, Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensfreude – darum kümmert sich das Impuls Hotel Tirol ****s mit viel Expertise und einem beeindruckenden Angebot. In das inspirierende Hotel in Bad Hofgastein kommt, wer vom Urlaub mehr erwartet als kurzfristige Zerstreuung. Wer sich in die Hände von Bibiana und Christoph Weiermayer begibt, findet die eigene Mitte wieder und tankt Kraft für den Alltag.

Das hat das Impuls Hotel Tirol ****s

Die bewusste Langsamkeit, die hier zelebriert wird, ist eine wahre Wohltat für Körper und Geist. „Wir konzentrieren uns besonders darauf, dem Gast eine nachhaltige Entschleunigung zu ermöglichen”, so Bibiana Weiermayer über die ruhige Gangart in ihrem Hotel. „Denn „always on”, das wird vielen Menschen zu viel. Bei uns schalten wir einen Gang zurück, gehen auch einmal offline, um gestärkt in den Alltag zurückzukehren”. Zu bieten hat das Impuls Hotel diesbezüglich viel. Yoga und Meditation sind Schwerpunkte im Haus. Eine der größten privaten Thermenanlagen in Gastein mit In- und Outdoor-Thermalwasserpools befindet sich im Hotel. Genießer lassen sich von der wohltuenden Wärme der berühmten Gasteiner Heilquellen umspülen. Großzügige Saunen und exklusive Ruheräume versprechen tiefe Entspannung, Regeneration und sinnlichen Genuss. Ein großes Gesundheitsangebot mit Heilbädern, Massagen, Physiotherapie u. v. m. sowie Ayurveda, Yoga und Detox setzen ein klares Statement in Sachen nachhaltiger Entspannung und Gesundheit.

Das IMPULS HOTEL ist ein Haus der Lebensfreude. Mit seiner zeitlos modernen Architektur ist es bei weltoffenen, naturverbundenen Individualisten besonders beliebt. Geräumige Zirbensuiten und Panorama-Spa-Studios geben einen herrlichen Ausblick auf die Berge frei. Die Küche des Hauses ist leicht, fantasievoll, mal bodenständig, mal von der Welt inspiriert. Naturbelassenheit und regionaler Bezug der Produkte aus dem Salzburger Land sind für die Köche eine Selbstverständlichkeit.

Überall im Hotel spürt man Fröhlichkeit, Zeitgeist und eine entspannende Atmosphäre. Geradezu das ideale Umfeld, um in der hoteleigenen Kunstwerkstatt innere Schranken abzubauen, einfach einmal mit Farbe und Pinsel zu experimentieren und bei sich anzukommen. Das Kunstatelier steht interessierten Gästen täglich 24 Stunden offen und gibt Raum, die eigene Kreativität zu entfalten.

Das Gasteinertal ist ein wahres Winterparadies für Skifahrer:innen. Die Region zählt zu den größten und schönsten Skigebieten des Landes Salzburg. Einfach einmal an nichts denken und im hochalpinen Traumpanorama carven und schwingen und den Fahrtwind spüren. Der Skibus startet direkt beim Hotel.