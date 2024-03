Impuls Hotel Tirol ****s: Atme die Berge im Yogafrühling

Wenn die Natur erwacht, dann ist in Gastein die Zeit des großen Yogafrühlings (26.05.–02.06.24) – “Atme die Berge” lautet auch heuer die Einladung zu einer Woche Yoga pur. Die Berge und Wasserlandschaften, die Almen und Wiesen werden zum Schauplatz großartiger Yoga-Lessons mit professionellen Lehrer:innen von nah und fern. Geht es um Yoga, dann ist das Impuls Hotel Tirol in Bad Hofgastein eine fixe Größe. Anlässlich von „10 Jahre Yogafrühling Gastein” wartet das Gesundheits- und Wohlfühlhotel heuer mit einem besonders vielseitigen Yoga- und Impulsprogramm auf. Alexandra Meraner (therapeutisches Gesundheits-Yoga), Marie Luise Seisenbacher (Tri Yoga) und Rosi Wagner (Hormon Yoga und tibetisches Heilyoga Lu Jong) bieten täglich zwei bis drei Yogaeinheiten im Hotel. Die Veranstalter des Yogafrühlings versprechen im Jubiläumsjahr ganz besondere Highlights für Beginner und versierte Yogi:nis gleichermaßen. „Wir werden unsere Gäste auch einladen, auf Klangreisen in ihre innere Welt zu reisen”, kündigt Bibiana Weiermayer, Gastgeberin im Impuls Hotel Tirol, an. Noch mehr Top-Termine: 01. und 02. Juni lädt der international erfolgreiche Yoga-Lehrer Marcel Clementi zur Power Master Class im Gasteiner Yogafrühling. Am 31. Mai gibt Nessi Gomes ein Jubiläumskonzert in Bad Hofgastein.

Mental gestärkt der warmen Jahreszeit entgegen

Dem Impuls Hotel Tirol eilt als Yoga-Hotel der beste Ruf voraus. Doch damit nicht genug. Das familiengeführte Hotel hat sich als ein besonderer Ort der ganzheitlichen Entspannung etabliert. Yoga, Meditation, bewusste Ernährung und viel Bewegung in der Natur sowie im heilsamen Höhenklima von Gastein stehen hier im Mittelpunkt von gesunden Auszeiten. Das Wissen vom guten Leben ist im Impuls Hotel seit Generationen zu Hause. Dieses wird mit viel Expertise und Einfühlungsvermögen an die Gäste weitergegeben. Gesundheitscoachings, inspirierende Vorträge, kreative Betätigung im hauseigenen Atelier sowie eine rundum individuelle, persönliche Betreuung durch die Gastgeberfamilie und die hervorragenden Therapeut:innen im Haus machen das Impuls Hotel zu einer echten Kraftquelle.