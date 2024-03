Impressionen der Comic Con 2024 in Dornbirn

Vergangenes Wochenende wurde Dornbirn mit der Comic Con 2024 zum Treffpunkt der Nerds, Geeks, Cosplayer, Otakus, Streamer, Gamer, Podcaster und Film- und Serienfans. Mit fast 4000 Besuchern aus allen Altersgruppen war hier einiges los. Darunter mischt sich auch eine beträchtliche Anzahl an Cosplayern, mit zum Teil unglaublich aufwendigen und realistischen Kostümen, über deren Kreativität an nur staunen kann. Ein ganz schön bunter Haufen also an Besuchern, Cosplayern und Ausstellern. An den verschiedenen Ständen fand man allerhand niedliche Accessoires, von selbstgemachtem Schmuck bishin zu selbst designten Haftnotizen, Figuren von Anime- und Spiele-Charaktere, Plüschtiere, Kleidung mit coolen Designs und beeindruckende Bilder von diversen Künstlern. Es zeigte sich als fast unmöglich nicht bei jedem Stand hängen zu bleiben und die vielen Artikel zu bewundern. Neben den zahlreichen Ausstellern hatte man auch die Möglichkeit deutsche Synchronsprecher wie bspw. Manuel Straube, Claus-Peter Damitz oder Anne Helm zu treffen und so auch die Person hinter den Charakteren zu sehen.

Auf der Webseite des Organisators findet man dazu einige Eindrücke der Comic Con und des Cosplay-Wettbewerbs. Die Comic Con dieses Jahr war definitiv sehenswert und ich bin schon gespannt auf die nächstjährige, deren Datum in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll.