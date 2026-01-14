Hytale ist das derzeit meistangesehenste Twitch-Spiel

Über 420.000 Interessierte konnte Hytale in Tausenden von Streams anziehen. Da redet man doch gern von einem kleinen Hype!

Es mag ein Jahrzehnt der Entwicklung, der Stornierung und eine wundersame Projektwiederbelebung benötigt haben, aber Hytale, das Minecraft-artige Voxel-Sandbox-Rollenspiel, wurde endlich wie versprochen im Early Access-Zustand veröffentlicht. Als Maßstab dafür, wie viel Hype Hytale aufgebaut hat, hat sein erster Ankündigungstrailer seit seinem Upload im Jahr 2018 absurd 62 Millionen Aufrufe gesammelt. Blöcke gehen wohl immer, nicht nur, wenn sie LEGO heißen. Für Hytale scheint sich diese Sehnsucht ausgezahlt zu haben. Nachdem das Spiel auf den Markt gekommen ist, war es das mit Abstand meistgesehene Spiel auf Twitch.

Die Dinge scheinen für das Team jedenfalls gut zu laufen. Kürzlich gab das Studio Hypixel bekannt, dass Verkäufe bereits die nächsten zwei Jahre der Entwicklungskosten für den frühen Zugang gesichert haben. Und obwohl wir keine Möglichkeit haben, auf die aktuellen Spielerzahlen zuzugreifen, scheint es wahrscheinlich, dass die Aktivität am Starttag die Erwartungen von Hypixel-Gründer Simon Collins-Laflamme von über einer Million Spielern am ersten Tag erfüllen wird. Auch Google Trends zeigt einen massiven Anstieg des weltweiten Hytale-Suchinteresses in den letzten 24 Stunden. Mal sehen, wie lange der Hype anhalten kann!