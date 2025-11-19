Hytale – die Entwicklung geht weiter!

Das bedeutet, dass die Entwicklung nur wenige Monate nach der Schließung von Riot und der Absage des Projekts fortgesetzt wird. Der Entwickler stellt auch 30 Mitarbeiter wieder ein, die im Rahmen der Absage entlassen wurden. Wir hören so oft über Entlassungen in der Branche, dass es immer ein besonderer Genuss ist, das Gegenteil zu erfahren. Hypixel -Mitbegründer Simon Collins-Laflamme nennt dies ein „neues und aufregendes Kapitel“ für das Spiel, das sich seit fast zehn Jahren in der Entwicklung befindet. Er sagt, er sei „dankbar an Riot Games, dass sie dies möglich gemacht haben“.

Riot Games, das dem Konglomerat Tencent gehört, hat Hypixel Studios im Jahr 2020 für eine nicht genannte Summe gekauft. Hytale wurde zu diesem Zeitpunkt jedoch gerade erst ausgerollt. Das Spiel hatte über 2,5 Millionen Unterzeichner für eine bevorstehende Beta angezogen und sollte 2021 offiziell veröffentlicht werden. Jahre vergingen, und immer noch kein Hytale in Sicht. Dies führte schließlich dazu, dass Riot das Projekt vollständig eliminierte. „Nach Jahren des Vorantreibens, der Anpassung und der Erkundung jedes möglichen Weges wurde klar, dass wir Hytale nicht auf eine Weise zum Leben erwecken konnten, die sein Versprechen wirklich erfüllte“, hieß es einmal in einem offiziellen Beitrag auf der Hypixel-Website. Das Studio hat nicht bekannt gegeben, wie es für diesen Umzug finanziert wurde, aber Collins-Laflamme sagte, dass die Gründer „persönlich zur Finanzierung für die nächsten 10 Jahre verpflichtet sind“.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt (oder schon wesentlich früher) tatsächlich spielbar ist. Zu diesem Zweck plant das Unternehmen, in naher Zukunft ein Veröffentlichungsdatum für den frühen Zugang bekannt zu geben. „Hytale hat eine lange und herausfordernde Reise hinter sich. Es hat länger gedauert, als irgendjemand gehofft hatte, und es hat sich auf dem Weg sehr verändert“, schrieb das Unternehmen. „Das wird nicht einfach sein. Das wird nicht schnell gehen. Das wird nicht perfekt sein. Aber es wird uns gesein. Zusammengebaut: eine Funktion nach der anderen, eine Fehlerbehebung nach der anderen, ein Mod nach dem anderen.“ Falls ihr es nicht wisst, Hytale ist ein schick aussehendes Abenteuerspiel, das als Open-World-Game à la Minecraft beschrieben werden kann. Es sieht sicherlich wie Minecraft aus, aber es hat einen viel größeren Schwerpunkt auf Action- und RPG-Mechaniken. Seht selbst: