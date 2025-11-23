Hytale: So sieht es jetzt gerade aus

Hypixel Studios hat ein riesiges neues Gameplay-Video für das kommende Abenteuer Hytale veröffentlicht, das über 15 Minuten Filmmaterial enthält.

Der Stand von Hytale

Dies kommt sehr bald, nachdem das Unternehmen das Spiel wieder zum Leben erweckt hat, indem es die Rechte von Riot zurückgekauft hat. Mit anderen Worten, dieses neue Filmmaterial ist ganz frisch. Es ist erwähnenswert, dass dies kein Trailer im AAA-Stil ist. Es sind kaum bearbeitete Live-Aufnahmen aus dem Spiel, das von Hypixel-Mitbegründer Simon Collins-Laflamme „an einem einzigen Morgen aufgenommen und zusammengestellt“ wurde. Der Entwickler sagt, dass dieses Filmmaterial nicht mit „Schnickschnack“ enthalten ist, da es „nur das Spiel so zeigt, wie es ist“. Die Beschreibung sagt weiter, dass das Video „roh und kaputt, aber immer noch schön“ ist – und der Build sei angeblich vier Jahre alt.

Hypixel sagt, dass dieses Filmmaterial die ursprüngliche Legacy-Engine verwendet, die bis 2018 zurückreicht. Collins-Laflamme schrieb, dass es wichtig sei, „heute Rohmaterial zu veröffentlichen, damit wir den Fluch ein für alle Mal brechen können“. Was diesen Fluch belangt, wurde Hytale kürzlich von Riot Games nach fast einem Jahrzehnt der Entwicklung abgesagt. Nur wenige Monate später gelang es dem Unternehmen, die Rechte zu erwerben und das Spiel wieder auf Kurs zu bringen. Es hat auch etwa 30 Mitarbeiter wieder eingestellt. Der Entwickler sagt: „Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber der frühe Zugang kommt bald.“ Wir haben kein Datum für diesen Early-Access-Build, aber das Wort „bald“ hat schon etwas.