Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung: neuer Trailer + Demo verfügbar

Ein brandneuer Trailer und eine kostenlose Demo zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wurden veröffentlicht!

Im neuen Trailer sehen wir, dass die vier Titanen aktiv gegen die Verheerung zum Einsatz kommen und wir selbst ans Steuer dürfen. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung verbindet actionreiches Gameplay mit den atemberaubenden Landschaften von The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu einem neuen, aufregenden Erlebnis. Mehr Informationen zur Story findet ihr in diesem Beitrag.

Außerdem ist ab sofort eine kostenlose Demo von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung im Nintendo eShop verfügbar. Euren Spielfortschritt könnt ihr in die Vollversion übertragen, sobald diese am 20.November exklusiv für Nintendo Switch erscheint!